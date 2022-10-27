Эстония досрочно полностью прекращает импорт российских нефтепродуктов

Правительство Эстонии в четверг одобрило постановление, регулирующее покупку, импорт и транспортировку нефти и нефтепродуктов из РФ.

Прекращается весь импорт российских нефтепродуктов до завершения установленного Европейским союзом переходного периода и вводится запрет на его ввоз с 5 декабря, сообщает агентство BNS.

"С 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью прекращен", - заявлял ранее министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в интервью газете Postimees.

Глава МИД напомнил, что Евросоюз установил постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов. Он должен закончиться в феврале будущего года. Пока благодаря соседству с Россией и близко расположенными портами экспорт этой продукции в Эстонию продолжается.

"Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно скорее", - заявлял Рейнсалу. Он не исключал, что республика на общеевропейском уровне инициирует сокращение переходного периода.

Рейнсалу сообщал также, что направил в Европейскую комиссию предложение о введении нового пакета санкций и безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций в отношении российского газа и нефти.