В России угрожают уничтожать спутники Starlink, Planet Labs, Maxar

Россия рассматривает коммерческие спутники США и их союзников, используемые в ходе войны в Украине, как «законные цели» для удара, заявил на заседании первого комитета генассамблеи ООН замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

«Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в т.ч. коммерческой, в военных целях. Данные государства, очевидно, не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооружённых конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться "законной целью" для ответного удара», - сказал Воронцов.