Министры иностранных дел стран НАТО встретятся в Бухаресте

Министры иностранных дел стран Североатлантического Альянса проведут встречи в Бухаресте 29-30 ноября текущего года. Об этом говорится в опубликованном на сайте НАТО сообщении.

«Встреча Североатлантического совета (САС) на уровне министров иностранных дел состоится в Бухаресте (Румыния) 29-30 ноября 2022 года. Эта встреча состоится под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга», - говорится в сообщении.

Подробностей о планируемых темах обсуждения в ходе встречи министров стран НАТО не приводится.