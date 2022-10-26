Последнее обновление: 26.10.2022 16:03

В Иране убиты полковник и генерал Корпуса стражей исламской революции

В Иране убиты полковник и генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Обоих застрелили в машине в иранском городе Захедан, административном центре юго-восточной провинции страны Систан и Белуджистан, сообщают иранские СМИ.

Отмечается, что инцидент последовал за неделями жестокого подавления КСИР и другими иранскими силами безопасности протестующих в Захедане, которые присоединились к общенациональным антиправительственным протестам, спровоцированным смертью под стражей 22-летней женщины Махсы Амини.

По информации иранского издания Tasnim, убитые в том числе отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе России.



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