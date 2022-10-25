США ввели санкции против Никарагуа за Россию и права человека

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против Никарагуа и ее президента Даниэля Ортеги. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Президент Байден предпринимает дальнейшие действия, чтобы продемонстрировать нашу приверженность никарагуанскому народу, расширяя инструменты для привлечения режима Ортеги-Мурильо к ответственности за нарушение прав человека, продолжающийся демонтаж демократических институтов, нападения на гражданское общество и расширение сотрудничества в области безопасности с Россией», — говорится в сообщении.

Секторальные санкции коснулись банковского сектора Никарагуа, а также импорта в страну ряда продуктов. Также санкции ввели против 500 чиновников страны, им запрещен въезд на территорию США.

Санкции вводятся из-за нарушений на ноябрьских выборах в Никарагуа, в ходе которых власти задержали десятки оппозиционеров. Также Вашингтон обвиняет страну в закрытии 2 тыс. неправительственных организаций, в атаках на религиозных деятелей и закрытии университетов.

Еще одна причина введения санкций — сотрудничество с Россией в сфере безопасности на фоне войны в Украине. В Никарагуа, по данным американских властей, находятся российские вооруженные силы и техника. Также Никарагуа стала одной из четырех стран, проголосовавших во время Генассамблеи ООН в поддержку референдумов на оккупированных территориях Украины.