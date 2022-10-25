Венецианская комиссия: Поправки в Конституцию Беларуси усилили дисбаланс власти

Венецианская комиссия пришла к выводу, что поправки в Конституцию Беларуси, одобренные на референдуме 27 февраля 2022 г., усилили дисбаланс власти, способствуя авторитарному режиму.

Об этом говорится в окончательном заключении Венецианской комиссии о соответствии недавней конституционной реформы в Беларуси стандартам Совета Европы, передает Укринформ.

«Нет никаких оснований считать, что конституционный референдум имел какую-либо демократическую легитимность… Начало агрессии РФ против Украины через территорию Беларуси и при активном участии ее власти за несколько дней до референдума еще больше подорвало легитимность процесса», - говорится в документе.

Отмечается, что поправки вводят некоторые сомнительные положения. В частности, принцип демократии закреплен в рамках «белорусской государственной идеологии», сопровождаемой обязательной исторической политикой.

Несмотря на некоторые положительные дополнения (например, положения о защите персональных данных), изменения в целом открывают возможность произвольного ограничения реализации основных прав и свобод граждан.

"К сожалению, несмотря на ссылки на права человека, которые содержатся в поправках, касающихся соответствующей части конституции, смертная казнь не была отменена", - отмечает Венецианская комиссия.

Другие моменты, повлекшие критику, включают полный запрет иностранного финансирования избирательных кампаний, что может иметь практические последствия для оппозиции, вынужденной покинуть страну. Кроме того, независимость и беспристрастность избирательных органов не были гарантированы должным образом.

Что касается институционального устройства и разделения властей, то поправки сохраняют чрезвычайно мощную роль действующего президента в отношении других полномочий государства, и Комиссия уже критиковала это в прошлом.

Также указывается, что изменения, касающиеся работы парламента, несущественны и не исправляют дисбаланс полномочий в отношении президента. Венецианская комиссия отмечает, что одним из «редких положительных элементов» этой реформы стала отмена делегирования законодательных полномочий президента, который больше не может издавать временные указы, имеющие силу закона. "Однако этого момента недостаточно, чтобы изменить общий образ доминирования президента в политической системе".

Кроме того, отмечается, что компетенции конституционного суда были расширены и модернизированы, что можно рассматривать только как прогресс в теории, поскольку из-за всеобщего отсутствия независимости этого органа изменения, похоже, служат только для маскировки авторитарного характера режима.

Отмечается, что эта конституционная реформа выглядит как упущенная возможность улучшить статус судебной власти, она не дает гарантии независимости. Также нет гарантий независимости прокуратуры, подотчетной президенту.

Как сообщалось, 17 марта 2022 года право Беларуси участвовать в качестве ассоциированного члена в работе Венецианской комиссии было приостановлено решением Комитета министров Совета Европы.