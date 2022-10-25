МАГАТЭ не нашло ничего запрещенного на одном из ядерных объектов в Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выпустило заявление в ответ на обвинения со стороны России, что в двух местах на территории Украины якобы создается "грязная бомба".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что оба объекта находятся в рамках инспекционного режима организации, ее инспекторы осматривают их регулярно, а на одном из них были месяц назад. Он не уточнил, что это за два объекта. В заявлениях российского министерства обороны в воскресенье упоминались Чернобыльская АЭС и научные центры в Киеве и Харькове.

Гросси подтвердил, что получил приглашение от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы посетить эти объекты, передает BBC.

"МАГАТЭ инспектировало одно из этих мест один месяц назад, и все наши заключения полностью соответствовали декларациям Украины о гарантиях. Никакой незадекларированной ядерной деятельности или материалов там обнаружено не было", - говорится в заявлении.

Украина и западные страны категорически отвергают обвинения со стороны России о том, что страна якобы готовится применить "грязную бомбу".