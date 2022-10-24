Последнее обновление: 24.10.2022 16:54

Токаев утвердил Военную доктрину Казахстана

Президент Казахстана утвердил Военную доктрину, разработанную Министерством обороны совместно с другими силовыми структурами и заинтересованными государственными органами.

В документе отражены современные условия и факторы, влияющие на военные угрозы и безопасность. В него включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах, меры по систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрению системы военного планирования, говорится в сообщении Минобороны Казахстана.

С целью повышения боевого потенциала Вооруженных сил предусмотрено развитие Сил специальных операций и расширение их взаимодействия с подразделениями специального назначения других государственных органов.

«Новая редакция Военной доктрины позволяет адаптировать взгляды государства на обеспечение военной безопасности и обороны к современным требованиям и условиям, а также повышает военный потенциал страны для адекватного реагирования на новые угрозы и риски», - сказано в сообщении.



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