Последнее обновление: 21.10.2022 18:15

Франция объявила о выходе из Энергетической хартии

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении страны выйти из Договора к Энергетической хартии, регулирующего вопросы энергетического сотрудничества между странами.

"Франция решила выйти из Договора к Энергетической хартии", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе, добавив, что этот шаг "согласуется" с климатическими целями страны и Парижским климатическим соглашением, сообщает Politico.

"Нам нужно ускорить инвестиции в возобновляемые источники энергии и ядерную энергетику. Я обеспокоен возвращением ископаемого топлива и углеводородов. Война не должна позволить нам забыть о наших обязательствах по сокращению выбросов углерода", - добавил президент Франции.

Ранее на этой неделе о выходе из договора заявили Испания, Нидерланды и Польша, а Германия и Бельгия дали понять, что рассматривают такой вариант. Италия вышла из хартии еще в 2016 году.

Энергетическая хартия позволяет международным компаниям и инвесторам судиться с правительствами из-за вмешательства, которое влияет на прибыли энергетических проектов. Это положение все чаще рассматривалось как угроза климатическим планам правительств.

Европейская комиссия призвала не выходить из Договора к Энергетической хартии, а поддержать реформу, которая предусматривала исключение для ЕС по поэтапному отказу от защиты проектов по добыче ископаемого топлива в течение следующих 10 лет.

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