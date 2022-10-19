Еще один банк в Кыргызстане приостановил обслуживание карт "Мир"

Банк Азии стал четвертым киргизским банком, официально приостановившим обслуживание карт российской платежной системы "Мир".

"Информируем вас о том, что с 19 октября 2022 года приостановлено обслуживание карт "Мир" в банкоматах и POS терминалах банка. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении Банка Азии.

Ранее обслуживание карт приостановили банки "Компаньон", Бакай банк и Доскредобанк.

Банковская система Кыргызстана работает с картами "Мир" с 2019 года. Всего в этой стране 23 коммерческих банка.