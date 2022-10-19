Последнее обновление: 19.10.2022 14:18

Эрдоган договорился с Путиным о создании в Турции газового хаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с Путиным о создании в Турции газового хаба. Об этом он сказал, выступая перед членами своей Партии справедливости и развития в парламенте.

По словам Путина, уверяет Эрдоган, Европа может поставлять газ из хаба в Турции, пишет Reuters.

Накануне Путин на встрече с Эрдоганом повторил свою идею о том, что Турция могла бы быть газовым хабом для продажи газа в Европу и другие страны и площадкой для формирования цены на газ.

Тезис о газовом хабе в Турции на замену поврежденным "Северным потокам" чиновники РФ также активно продвигали накануне на энергетическом форуме в Москве.

Путин в своем выступлении также заявил, что взрывы на "Северных потоках" выгодны США, Польше и Украине.

Эрдоган поручил правительству начать работу над российским газовым хабом.



<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование