Польша купила у Южной Кореи почти 300 артиллерийских систем вместе со снарядами

Варшава купила у Сеула 288 самоходных артиллерийских установок (САУ) типа K239 Chunmoo вместе с партией артснарядов. Соответствующее соглашение с корейцами подписал в среду в Варшаве министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Первые 18 САУ этого типа, которые будут адаптированы к польской колесной базе Jelcz, поступят на вооружение польской армии уже в следующем году, передает Укринформ.

САУ K239 Chunmoo могут использовать снаряды, дальность действия которых составляет 80 или 290 км.

Как известно, для подписания соглашения министр Блащак должен был вылететь в Южную Корею. Впрочем, из-за технических проблем с самолетом решено, что соглашение он подпишет в Варшаве.

Недавно Польша подписала с Южной Кореей соглашения на покупку около тысячи танков K2, более 600 самоходных артиллерийских установок K9, а также 48 истребителей FA-50.