Последнее обновление: 19.10.2022 14:18

Украина разорвала очередное соглашение с Беларусью

Кабинет министров Украины прекратил действие межправительственного соглашения с Беларусью о сотрудничестве в области молодежной политики. Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram-канале.

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области молодежной политики, которое подписано 14 декабря 1995 года в Киеве", - написал Мельничук.

Ранее Украина разорвала межправительственное соглашение между странами о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности.



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