Финляндия построит забор на границе с РФ

Финские парламентские партии поддержали строительство забора на восточной границе с Россией во время собрания, созванного премьер-министром страны Санной Марин.

Как сообщает Yle, на собрании правительство хотело заручиться широкой политической поддержкой, принимая решение о строительстве дорогостоящего забора.

Партии единогласно поддержали проект. В особенности оппозиционные партии торопили его начало.

Согласно оценкам, строительство забора займет несколько лет и обойдется Финляндии в сотни миллионов евро. Забор покроет примерно 10-20% восточной границы.

Пограничная служба готова приступить к реализации пилота проекта в быстром темпе: он может быть готов уже к началу следующего лета.

По мнению правительства, забор на границе с Россией необходим, прежде всего, для контроля возможного массового незаконного пересечения границы Финляндии.

С инициативой строительства забора на границе с Россией выступила пограничная охрана Финляндии в связи с последними изменениями в области безопасности.