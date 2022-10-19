Перевести бизнес в Казахстан намерены 56 покинувших Россию компаний

Перевести бизнес в Казахстан намерены уже 56 компаний, покинувших Россию. Об этом сегодня журналистам сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"Мы составили список наиболее крупных таких компаний, их более 300. С ними проводили соответствующую работу по информированию о возможностях их работы в Казахстане. На сегодняшний день 56 компаний из этого списка изъявили желание работать, релоцировать свои офисы в Казахстан. С ними мы сейчас ведем предметную работу по условиям, по времени их и по месту их релокации", - сказал премьер в кулуарах парламента в среду.

По его словам, на сегодня часть компаний уже приняла положительное решение и уже можно сказать, релоцировались свои офисы. Такие крупные международные компании, как Honeywell, inDriver, Fortescue, Marubeni и другие, уточнил он.