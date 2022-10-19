Министр обороны Литвы заявил о двустороннем движении военной техники в Беларуси

В настоящее время в Беларуси происходит двустороннее движение военной техники. Об этом заявил во вторник журналистам министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Сейчас на территорию Беларуси переправляют мобилизованных (россиян). Парадокс заключается в том, что из Беларуси вывозятся боеприпасы, техника, танки, бронемашины и грузовики, а на территорию Беларуси завозится чуть меньше танков, бронемашин и грузовиков. Происходит такое двустороннее движение. Это говорит о том, что они все еще прилагают усилия для подготовки к дальнейшей войне с Украиной", - сказал министр, которого цитирует DELFI.