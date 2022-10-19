Volvo Group рассматривает продажу бизнеса в РФ

Шведская Volvo Group, прекратившая выпуск грузовиков в РФ в конце февраля, рассматривает возможность продажи российского бизнеса, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Российские активы концерна включают в себя заводы сварки и окраски кабин, сборку грузовиков на 15 тыс. единиц техники в год в Калуге, а также четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны.

"В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников", - сказал изданию представитель компании.

Он отметил, что говорить о дальнейшей судьбе производственных площадок пока преждевременно.

Между тем, ссылаясь на неназванного топ-менеджера автозавода на территории СНГ, газета сообщает, что Volvo Group прислала на рассмотрение предложение о приобретении всего своего бизнеса в России, планируя выйти на сделку до конца 2022 г. или в 1-м квартале 2023 г.