Япония ввела допсанкции против Северной Кореи

Япония вводит дополнительные санкции в отношении Северной Кореи в связи с продолжающимися ракетными испытаниями, сообщают местные СМИ.

Генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции заявил, что, в частности, Япония приняла решение о замораживании активов пяти организаций, участвующих в программах Пхеньяна по разработке ядерного оружия и ракет, передает Интерфакс.

По его словам, провокации Пхеньяна представляют собой "серьезную и неминуемую угрозу" безопасности Японии.

"Япония призывает Северную Корею предпринять конкретные действия для решения различных проблем", включая ее ядерные и ракетные программы, а также похищения Пхеньяном в прошлом граждан Японии, заявил Мацуно.

Он отметил, что похищения японских граждан якобы северокорейскими агентами в 1970-х и 1980-х годах являются одной из главных проблем, стоящих перед администрацией премьер-министра Фумио Кисиды.

Пхеньян с конца сентября проводит регулярные запуски баллистических ракет в ответ на военные учения Южной Кореи и США. Южная Корея, Япония и страны Запада критикуют такие действия, заявляя, что они нарушают резолюции СБ ООН по КНДР.