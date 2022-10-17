Доходы населения Беларуси за 8 месяцев 2022 года упали на 3,6%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-августе 2022 года продолжили снижение, и к уровню января-августа 2021 года просели на 3,6%, сообщил Белстат.

В январе-мае текущего года снижение доходов составило 2,1%, январе-июне – 2,7%, январе-июле – 3,4%.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,9%.

Реальные доходы - доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.