Домашнее хозяйство Беларуси в IV квартале 22 года располагало ресурсами в 1849 рублей в месяц

В Беларуси в IV квартале 2022 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1849 рублей в месяц.

В городах и поселках городского типа такие ресурсы составили 1926,9 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 1596,3 рубля в месяц, сообщает Белстат на основе данных выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

При этом, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1758,9 рубля в месяц, из которых 1309,8 рубля (74,5%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,3%, на покупку непродовольственных товаров – 34,4%, на оплату услуг – 23,8%.

Под располагаемыми ресурсами понимаются денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая расходы на общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).