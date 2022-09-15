Доходы населения Беларуси за 7 месяцев 2022 года упали на 3,4%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – июле 2022 года упали на 3,4% к уровню января-июля 2021 года, сообщил Белстат.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 21,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.

Реальные доходы - доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги