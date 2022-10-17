В Беларусь из РФ прибудут около 170 танков и до 200 боевых машин

В рамках региональной группировки войск в Беларусь из России прибудут около 170 танков и до 200 боевых машин. Такую информацию озвучил сегодня на брифинге начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

«Общая численность к прибытию в РБ составит до 9000 личного состава, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машины и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм», - сообщил Ревенко.

«В качестве угроз безопасности Союзного государства рассматриваются развертывание группировки НАТО вблизи границ на фоне отсутствия диалога, повышение интенсивности мероприятий подготовки НАТО с наступательной тематикой, поощрение белорусских радикальных элементов для свержения законной власти в Беларуси», - пояснил он.

Как известно, российские военные уже начали прибывать в Беларусь. Ожидается, что в республике разместят порядка 9 тысяч российских военнослужащих.