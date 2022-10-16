Брюссель советует странам ЕС занять более жесткую позицию в отношении Китая

Европейский Союз должен ужесточить свое отношение к Китаю и рассматривать эту страну как тотального конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия.

Об этом говорится в документе, подготовленном для стран-членов внешнеполитической службой ЕС, сообщает Financial Times.

В документе указывается, что ЕС должен более тесно сотрудничать с США, укреплять свою защиту от кибер- и гибридных угроз, диверсифицировать свои цепочки поставок в сторону от Китая и углублять связи с другими державами Индо-Тихоокеанского региона.

"Китай стал еще более сильным глобальным конкурентом для ЕС, США и других партнеров-единомышленников. Поэтому важно оценить, как лучше всего реагировать на текущие и прогнозируемые вызовы", - говорится в документ.

Документ подчеркивает значительное ухудшение отношений между ЕС и Китаем с момента согласования существующей политики в отношении Пекина в 2019 году, ухудшение, отмеченное торговыми спорами, ответными санкциями и рядом неудачных попыток найти области взаимного согласия.

По словам чиновников, поддержка Китаем России в ее вторжении в Украину, его угрозы в адрес Тайваня, отношение к правам человека в Гонконге и обращение с уйгурским меньшинством - все это важные события, произошедшие с момента формирования ЕС своей существующей политики, которые требуют переосмысления.

Документ будет обсуждаться министрами иностранных дел на встрече в Люксембурге в понедельник и подготовлен к дебатам по Китаю на саммите лидеров ЕС, который начнется в четверг.