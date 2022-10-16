Южная Корея отменит налоги на доходы иностранцев от облигаций

Южная Корея с понедельника отменяет налоги на доходы иностранцев от инвестиций в казначейские облигации и облигации валютной стабилизации.

Об этом заявил журналистам министр финансов Южной Кореи Чху Ген Хо после встречи министров финансов и руководителей центральных банков G20, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

По словам Чху, южнокорейское правительство решило перенести сроки запланированной отмены налогов с 2023 года на следующую неделю, чтобы увеличить приток капитала на местном рынке облигаций.

Глобальный поставщик индексов FTSE Russell добавил Южную Корею в список для возможного включения в свой Индекс мировых государственных облигаций (WGBI).

«В конце сентября нас включили в список наблюдения WGBI, но мы считали, что нужно сделать быстрый шаг, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций на наш рынок казначейских облигаций», - сказал Чху.