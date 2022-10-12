Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ в оккупированной Украине

Генеральная Ассамблея ООН на заседании в среду приняла резолюцию с осуждением незаконных "референдумов", которые Россия устроила на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Резолюцию поддержали 143 из 193 членов Генассамблеи ООН. Пять государств - Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуа - проголосовали против. Еще 35 стран из клана «не все так однозначно» воздержались во время голосования.

В документе, который подготовила Албания, кроме осуждения "референдумов", содержится призыв к государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать любые изменения статуса областей Украины, а также требование к России отменить аннексию и вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Резолюция призывает к " деэскалации нынешней ситуации и мирному решению конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и другими мирными путями", но при условии соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Украины.