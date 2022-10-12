Последнее обновление: 12.10.2022 09:09

Прокуратура РБ обнаружила завышение цен на тушку цыпленка на птицефабрике «Дружба»

Барановичская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту необоснованного повышения цены на ОАО «Птицефабрика «Дружба».

«Установлено, что должностные лица названного предприятия, достоверно зная о запрете ежемесячного повышения сверх 1,2% цены на социально-значимый товар (тушка цыпленка-бройлера)…, дали указания подчиненным работникам:

о дополнительной переработке – неполном распиле цыпленка-бройлера на две части без существенных затрат и образования нового вида товара;

реализации такого товара по завышенной стоимости без учета введенных ограничений», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Заведено уголовное дело по ч.2 ст.426 УК РБ (превышение служебных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности).

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