Лукашенко подписал директиву о «недопустимости роста цен»

Лукашенко по результатам совещания о ценовой ситуации 6 октября подписал директиву №10 "О недопустимости роста цен". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«…директивой вводится запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами», - говорится в официальном комментарии.

Предусматривается ответственность за ненадлежащее выполнение установленных в директиве требований.

Для выработки мер по регулированию цен создана рабочая группа во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Рабочей группе поручено в десятидневный срок разработать и представить в Совет Министров предложения о мерах по совершенствованию ценового регулирования, обеспечить на постоянной основе мониторинг цен и состояния потребительского рынка, информировать контролирующие и правоохранительные органы о выявленных нарушениях для принятия мер реагирования.

Перед правительством поставлена задача до 20 октября на основе предложений рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.