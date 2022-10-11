Сотрудников посольства Казахстана в Украине эвакуируют

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил об эвакуации сотрудников посольства в Украине после масштабного российского ракетного обстрела 10 октября. Об этом сообщает TengriNews.

«Сейчас вопрос не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная», - сказал Смадияров.

По его словам, ныне проверяется информация о количестве граждан Казахстана, которые находятся в Украине.

«Сейчас мы проверяем информацию, сколько граждан Казахстана находится в Украине, потому что из-за последних событий эта цифра разнится. Как вы видели, вчера было опубликовано сообщение нашего посольства в Украине, чтобы как-то помочь им в этой ситуации. При первой эвакуации многие уехали, возможно, некоторые вернулись, поэтому точную цифру я сейчас назвать не могу», - отметил он.

Россия утром 10 октября выпустила по Украине 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника. В результате массированных ракетных ударов 10 октября погибли 19 человек. Сегодня российские войска также продолжают наносить удары по украинским городам.