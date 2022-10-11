Последнее обновление: 11.10.2022 16:14

Nissan Motor окончательно выходит с российского рынка

Японская автомобильная корпорация Nissan Motor, являющаяся одним из лидеров мирового автопрома, во вторник объявила о полном выходе с российского рынка и продаже своих российских активов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Сигнализируя о неизбежном выходе с рынка, исполнительный комитет Nissan сегодня принял решение о продаже своих российских подразделений NAMI – Центральному научно-исследовательскому институту автомобилей и двигателей", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что все активы компании в России, включая производственные и научно-исследовательские предприятия в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве после продажи будут работать под новым названием. В компании утверждают, что выход с российского рынка будет стоить ей 100 миллиардов иен (около $686 млн).

«Сегодняшнее объявление произошло после приостановки сделок на российском рынке с марта. Ожидается, что продажа будет оформлена в ближайшие недели после получения разрешения от соответствующих органов. Условия продаж позволят Nissan выкупить компанию и ее активы в течение последующих шести лет», – преодолевали в Nissan Motor.



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