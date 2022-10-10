Кыргызстан составит конкуренцию Беларуси в сфере импортозамещения

Целый ряд российских компаний заинтересован в частичной локализации своего производства в Кыргызстане, власти республики готовы создать для этого необходимые условия. Об этом заявил на Российско-кыргызском инвестиционном форуме глава Национального агентства по инвестициям Кыргызстана Умбриэль Темиралиев.

Его агентство уже взаимодействует как с крупными, так и с мелкими российскими компаниями, которые заинтересованы в частичной локализации производства или думают о выходе на рынок республики.

Власти Кыргызстана предлагают рассмотреть вариант работы российских компаний на территории свободных экономических зон, преференциальных территориях. При этом предлагается применять механизм государственно-частного партнерства, передает Интерфакс.

"Буквально вчера мы узнали об интересе со стороны одной российской компании, которая хочет перевести сюда свое предприятие частично. Она хотела бы открыть здесь сборку транспортной техники, включая электрический общественный транспорт. Мы заинтересованы в привлечении инвестиций из России и дальше и намерены приложить максимальные усилия для развития и укрепления наших взаимоотношений", - заключил Темиралиев, не приводя названий этих компаний.