Премьер и глава Белстата разругались из-за методики регулирования цен

Глава Белстата Инна Медведева на совещании у Лукашенко предложила ввести регулирование цены по всей цепочке, премьер Роман Головченко выступил категорически против этой идеи.

Инна Медведева отметила, что инфляция в августе составила 13,8%. Ожидается, что за сентябрь она увеличится еще на 1,6%.

"Треть вклада в инфляцию с начала года внес рост цен на продукты питания. Причем в наибольшей степени этот вклад обеспечен ростом цен на отечественные продовольственные товары", - констатировала Медведева. - "Основной причиной увеличения цен производители называют рост цен на сырье и материалы, топливо. Значительная зависимость отдельных производств от импортной составляющей, например кондитерские изделия, приводит к существенному влиянию курсов валют на стоимость продукции и прямой зависимости от цен на сырье, которые устанавливает поставщик. Кроме того, на цены на внутреннем рыке и его насыщенность товарами оказывает влияние стоимость продовольствия на мировом рынке и непосредственно у наших соседей".

"Полагаем целесообразным установить государственное регулирование цен для субъектов хозяйствования, начиная от производителей и заканчивая торговыми сетями, запретить регистрацию новых товаров при незначительном изменении их потребительских качеств, выработать четкую систему формирования себестоимости сезонных товаров, особенно по тепличным комбинатам, с целью недопущения роста цен в годовом выражении и сглаживания сезонных колебаний, выработать механизм пересчета стоимости импортной продукции для всех импортеров", - резюмировала глава Белстата.

Премьер Роман Головченко выступил против этого предложения, заявив, что жесткое ценовое регулирование - не способ решения всех проблем.

"В 2020-2021 годах ценовое регулирование в стране было гораздо мягче, чем сейчас. При этом инфляция и цены держались в пределах прогнозных параметров. Дело не только в этом. Можно зарегулировать все до предела и получить обратный эффект", - возразил Головченко. - "В Беларуси ценовое регулирование самое жесткое в СНГ и одно из самых жестких в мире".

"Роман Александрович, позвольте вам напомнить. Вы премьер-министр Беларуси, а не Эстонии. К счастью. И не Латвии и не Литвы. Чего нам на них смотреть", - встрял Лукашенко.

"Я не сравниваю нас с ними. Я просто хочу донести до присутствующих, что система ценового регулирования в стране создана. Она ужесточилась в этом году по сравнению с предыдущими годами", - пояснил Головченко.