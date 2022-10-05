Последнее обновление: 05.10.2022 14:17

Швеция нашла подтверждения диверсии на "Северных потоках"

Шведские спецслужбы завершили проверку в зоне инцидентов с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2" и получили дополнительные аргументы в пользу версии о диверсиях на объектах, сообщила в четверг Служба госбезопасности Швеции (СЭПО).

"Расследование укрепило подозрения в том, что произошла масштабная диверсия", - говорится в пресс-релизе, передает Интерфакс.

Специалисты установили, что на обоих газопроводах в шведской исключительной экономической зоне произошли взрывы, которые нанесли серьезный ущерб этим объектам.

По завершении расследования шведский прокурор снял оцепление вокруг зоны утечек. В ходе проверки СЭПО оказывала поддержку береговая охрана Швеции, вооруженные силы и полиция.

Согласно пресс-релизу, далее эксперты определят возможный круг подозреваемых.



<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование