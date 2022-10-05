Швеция нашла подтверждения диверсии на "Северных потоках"

Шведские спецслужбы завершили проверку в зоне инцидентов с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2" и получили дополнительные аргументы в пользу версии о диверсиях на объектах, сообщила в четверг Служба госбезопасности Швеции (СЭПО).

"Расследование укрепило подозрения в том, что произошла масштабная диверсия", - говорится в пресс-релизе, передает Интерфакс.

Специалисты установили, что на обоих газопроводах в шведской исключительной экономической зоне произошли взрывы, которые нанесли серьезный ущерб этим объектам.

По завершении расследования шведский прокурор снял оцепление вокруг зоны утечек. В ходе проверки СЭПО оказывала поддержку береговая охрана Швеции, вооруженные силы и полиция.

Согласно пресс-релизу, далее эксперты определят возможный круг подозреваемых.