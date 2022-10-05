Путин расширил категории граждан, которым положена отсрочка от мобилизации

Путин подписал очередной указ, которым расширил категории граждан, которым положена отсрочка от мобилизации.
Согласно подписанному документу, отсрочка полагается аспирантам и ординаторам, студентам учебных заведений, которые находятся на территориях инновационных научно-технологических центров, студентам духовно-образовательных организаций.
Ранее, 24 сентября Путин предоставил отсрочку студентам очной и очно-заочной форм обучения, впервые получающим среднее профессиональное или высшее образование.
Якобы частичная мобилизация была объявлена Путиным 21 сентября.