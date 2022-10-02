Пророссийские партии не прошли в парламент Латвии

В новый состав Сейма Латвии по итогам прошедших в субботу выборов не пройдут главные пророссийские партии, следует из данных латвийского центризбиркома после подсчета 100% бюллетеней.

Пятипроцентный барьер преодолели7 партий. Лидирует партия "Новое Единство" действующего премьера Кришьяниса Кариньша с 18,97% голосов, у нее будет самое большое количество мандатов - 26.

Основные пророссийские партии Латвии оказались за бортом парламента, что и стало наибольшей сенсацией выборов.

Победитель выборов 2018 года, партия "Согласие", традиционно поддерживаемая пророссийскими избирателями, получила лишь 4,81%. Провальный результат и у "Русского союза Латвии", откровенно пропутинской и даже неосталинистской политической силы, – 3,63%.

В то же время, в парламент удалось попасть недавно основанной партии "За стабильность!", возглавляемой бывшим активистом "Согласия" Алексеем Росликовым. Это популистская антиваксерская партия, выступающая за разрешение голосования негражданам.

На втором месте с 12,44% лидирует Союз "зеленых" и крестьян, который в Сейме последнего созыва был пятым (16 мандатов).

Далее расположились "Объединенный список" – 11,01% (15 мандатов), "Национальное объединение" – 9,29% (13 мандатов)", "За стабильность" – 6,80% (11 мандатов), " Латвия на первом месте" – 6,24% (9 мандатов), "Прогрессивные" – 6,16% (10 мандатов).