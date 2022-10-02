Досрочные выборы в Болгарии выиграла партия экс-премьера Бойко Борисова

"Гражданское движение за развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего многолетнего премьера Бойко Борисова одержал победу на четвертых парламентских выборах в стране за последние полтора года.

Партия Борисова получила 25,8% голосов, а либеральная и проевропейская "Продолжаем изменения" бывшего премьера Кирилла Петкова - 18,5%, сообщают СМИ со ссылкой на данные экзит-пола агентства БГНЕС.

Результат ГЕРБ не дает абсолютного большинства в парламенте, поэтому партии придется искать союзников по коалиции.

Турецкая этническая партия "Движение за права и свободы", тяготеющая к сотрудничеству с ГЕРБ, на третьем месте с 13,5% голосов.

Участники предыдущей правительственной коалиции - "Болгарская социалистическая партия" и пророссийское "Возрождение" набирают 11,3% и 10,2% голосов соответственно.

Также с большой вероятностью попадает в парламент "Демократическая Болгария" с около 7% голосов.

Пока не преодолевают проходной барьер популистская партия "Есть такой народ" и консервативный "Болгарский подъем". Последнюю возглавляет экс-министр обороны Болгарии Стефан Янев, ушедший в отставку после того, как назвал войну РФ против Украины "операцией".

Экзит-пол телеканала Nova также показівает победу партии ГЕРБ - 24,7% голосов. На втором месте - "Продолжаем изменения" с 18,8%, на третьем "Движение за права и свободы" - 14,5% голосов.

Политический кризис в Болгарии начался в июне, когда популистская партия "Есть такой народ" вышла из четырехпартийной правящей коалиции. Оппозиционная партия ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойком Борисовым инициировала вотум недоверия, и правительство Кирилла Петкова было отправлено в отставку.

В случае, если новоизбранный парламент не сможет сформировать правительство, то президент Болгарии Румен Радев назначит технический кабинет, который, вероятно, будет работать до следующих выборов. Некоторые аналитики, однако, считают, что партии смогут объединиться на фоне экономического кризиса и войны в Украине и сформировать правительство технократов.