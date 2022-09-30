Крупнейший ядерный реактор Европы впервые вышел на полную мощность

Новейший и крупнейший ядерный реактор Европы Olkiluoto-3, находящийся в Финляндии, вышел на максимальную мощность. Об этом сообщает Bloomberg.

Реактор, находящийся на полуострове в Балтийском море, впервые вышел на полную мощность, согласно заявлению его оператора Teollisuuden Voima Oyj, минувшей ночью.

Энергоблок мощностью 1600 мегаватт все еще находится на этапе испытаний, а регулярное производство планируется начать в декабре.

Отмечается, что реактор будет обеспечивать поставки электроэнергии для Финляндии после того, как импорт из России был полностью прекращен. В настоящее время Olkiluoto производит 40% электроэнергии в странах.

Реактор, стоимость постройки которого 6,4 млрд долларов, тестируется с марта. После запуска в работу Olkiluoto-3 станет третьим мощным ядерным реактором в мире.