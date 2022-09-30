Правящая партия Грузии допустила разрыв отношений с Беларусью из-за визита Лукашенко в Абхазию

Председатель парламентского комитета Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе, который принадлежит к правящей партии "Грузинская мечта" не исключил разрыва дипломатических отношений между Тбилиси и Минском.

Самхарадзе осудил визит Лукашенко в Абхазию, назвав его "недружественным жестом и грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Грузии", передает "Новости-Грузия".

"Белорусская сторона должна знать, что повторение подобного шага в будущем может привести даже к разрыву отношений между двумя странами. Мы никому не позволим нанести ущерб территориальной целостности и суверенитету нашей страны", - заявил депутат.

Пока, это самая жесткая реакция на визит Лукашенко в Абхазию со стороны грузинских властей.