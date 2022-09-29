Власти Молдовы допускают возможность урегулирования проблемы Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду считает, что в случае победы Украины в полномасштабной войне, развязанной Россией, могли бы возникнуть условия для урегулирования приднестровского конфликта.

"Я всегда говорила, что этот конфликт может быть решен, когда появится геополитическая возможность, и мы должны быть готовы к этой геополитической возможности. Как только Украина выиграет войну, тогда может появиться геополитическая возможность", - сказала президент Молдовы в эфире телеканала Jurnal TV в среду.

Она одновременно подчеркнула, что в настоящий момент не видит условий для мирного решения проблемы Приднестровья.

"Но наше главное условие - это мирное решение конфликта. И я отвечаю всем тем, кто считает, что сейчас пришло время: для нас сейчас самое главное - сохранить мир как на правом, так и на левом берегу Днестра", - добавила Санду.

Она также заявила, что на фоне полномасштабной войны России против Украины существует большой риск нарушения молдавского нейтралитета, и страна должна иметь возможность обороняться.

"Республика Молдова записала в своей конституции, что она является нейтральной страной, поэтому это не может означать присоединение к военному блоку. Нейтралитет работает до тех пор, пока его уважают другие", - считает молдавский президент.

"Если другие страны не будут уважать наш нейтралитет, то мы можем подвергнуться нападению и должны быть готовы защищаться. Начиная с войны России против Украины, мы осознаем, что риски несоблюдения нашего нейтралитета очень высоки", - добавила она.

На вопрос о возможности проведения псевдореферендума в Приднестровье Санду ответила, что такого риска пока нет.

"Но очевидно, что то, что Россия делает сегодня в Украине, является нарушением международного права, и это должно беспокоить всех нас", - отметила она.

Ранее советник президента Майи Санду в сфере национальной обороны и безопасности Дорин Речан заявил, что Молдова больше не может полагаться только на свой нейтральный статус и должна наращивать свою оборонную военную мощь.