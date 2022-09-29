Путин склонил Лукашенко к признанию Абхазии

Лукашенко в ходе визита в отколовшуюся от Грузии Абхазию признался, что решился на эту поездку после долгого разговора с Путиным.

"Мы много очень, до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен, больше, чем я, в проблемы и дела Абхазии. Не буду долго говорить об этом, но мы пришли к одному выводу: что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать. Абхазию, как он говорит, нельзя бросать, надо помогать. Чтобы этот цветущий край и те люди, которые здесь живут, жили нормально", - сказал Лукашенко на встрече с «лидером» Абхазии Асланом Бжания.

Он утверждает, что приехал не потому, что "какая-то ситуация сложилась". "У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто хотим, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ, жить в согласии", - сказал Лукашенко.

"Мы приехали с добром. И если мы чем-то вам можем помочь, притом это взаимовыгодное будет сотрудничество, мы это сделаем… Поговорим, подумаем, как нам жить дальше… мы хотим наладить этот не просто мост дружбы, а очень серьезные наши отношения", - де-факто признал Лукашенко Абхазию.