Госдеп США призвал к освобождению всех политзаключенных в Беларуси

Госдеп США по случаю выхода на свободу журналиста «Радио Свабода» Олега Груздиловича высказался о ситуации с политзаключенными в Беларуси.

«Соединенные Штаты приветствуют освобождение нескольких политических заключенных в Беларуси, в том числе Олега Груздиловича, журналиста RFE/RL», - заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

«Хотя освобождение этих политзаключенных является шагом в правильном направлении, слишком много политзаключенных остаются за решеткой в Беларуси. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных», — заявил Прайс.

Журналист Олег Груздилович был освобожден по помилованию.