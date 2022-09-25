Последнее обновление: 25.09.2022 10:31

Госдеп США призвал к освобождению всех политзаключенных в Беларуси

Госдеп США по случаю выхода на свободу журналиста «Радио Свабода» Олега Груздиловича высказался о ситуации с политзаключенными в Беларуси.

«Соединенные Штаты приветствуют освобождение нескольких политических заключенных в Беларуси, в том числе Олега Груздиловича, журналиста RFE/RL», - заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

«Хотя освобождение этих политзаключенных является шагом в правильном направлении, слишком много политзаключенных остаются за решеткой в Беларуси. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных», — заявил Прайс.

Журналист Олег Груздилович был освобожден по помилованию.

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