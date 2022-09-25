США предупредили Кремль о "катастрофических" последствиях за применение ядерного оружия

Администрация президента США Джо Байдена непублично предупредила Кремль о том, что любое применение ядерного оружия в войне против Украины будет иметь "катастрофические последствия" для России.

"Мы донесли до Кремля - частным образом, на очень высоком уровне - что любое применение ядерного оружия будет иметь для России катастрофические последствия, что США и наши союзники дадут решительный ответ. И мы очень четко и подробно объяснили, какие последствия это может иметь", - сказал в телеэфире советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

Он отметил, что последние ядерные угрозы Путина "стоит воспринимать крайне серьезно".

Салливан добавил, что США в том числе публично заявили о готовности решительно отреагировать и продолжат поддержку Украины, в том числе в её попытках вернуть захваченные Россией территории.