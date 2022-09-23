Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

Президент США Джо Байден официально объявил, что исключает Афганистан из списка основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО.

"Прекращаю отнесение Афганистана к числу основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО", - говорится в меморандуме президента, размещенном на сайте Белого дома.

Статус основного союзника США вне НАТО был предоставлен Афганистану в 2012 году при президенте Бараке Обаме. В 2021 году США вывели войска из Афганистана, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).