Украина лишила посла Ирана аккредитации из-за ударов иранских беспилотников

Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками России ударных беспилотников.

В МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине, которому сообщили, что поставки иранского вооружения России "противоречат публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины".

"Поставка оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана", - отмечает МИД.

"В ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве", - сказано в сообщении.

Сейчас посол Ирана в Украине Манучехр Моради находится за пределами нашего государства: в начале полномасштабного вторжения он выехал в Кишинев.

Лишение аккредитации означает, что посол теперь не может выполнять свои обязанности и, согласно дипломатической практике, должен вернуться в Тегеран.