G7 осудила псевдореферендумы и ядерные угрозы Кремля

Министры G7 после встречи в Нью-Йорке выступили с общим заявлением, в котором осудили последние эскалационные шаги России в войне против Украины.

Министры подчеркнули, что любое государство в мире в своей внешней политике должно воздерживаться от угроз применения силы против других государств или прибегать к другим действиям, противоречащим принципам ООН.

"Любые референдумы в условиях присутствия российских военных, запугивания и принудительных депортаций не могут быть свободными и честными. Любая форма аннексии территории Украины будет грубым нарушением ее суверенитета согласно Хартии ООН", - отмечают они, призывая остальные государства занять такую же позицию.

G7 также обещает дальнейшие точечные санкции и продление экономического и политического давления на РФ.

"Они (министры) осудили преднамеренную эскалацию со стороны России, включая частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику. Россия должна немедленно прекратить агрессию, отвести войска и вооружения из Украины и уважать ее суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении. G7 также призывает Россию прекратить "фильтрацию" и принудительный вывоз украинцев с оккупированных территорий в РФ.

Отдельно упомянуты угрожающая ситуация на оккупированной Запорожской АЭС, обнаруженные в освобожденных городах Харьковской области пыточные и массовое захоронение в Изюме.

"Министры и высокий представитель ЕС договорились позаботиться о быстром и тщательном обеспечении сохранности доказательств на месте, что очень важно для привлечения виновных к ответственности. В этом Украина может полагаться на поддержку G7", - отметили они.

Подписанты заявления подчеркнули, что Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии и возвращать контроль над утраченной территорией в пределах международно признанных границ. Они также приветствовали успехи последнего контрнаступления ВСУ.

Министры подтвердили готовность своих стран продолжать экономическую, финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины "столь долго и в таких масштабах, как это будет необходимо, чтобы обеспечить Украине путь к свободе, миру, восстановлению и экономическому развитию".

В заявлении говорится также о противодействии глобальным экономическим последствиям войны РФ против Украины. Среди прочего, G7 согласна с необходимостью модернизировать ООН, чтобы организация могла более эффективно выполнять свои функции.

В "энергетическом" блоке упоминают планы по поводу предельной цены на российскую нефть. "G7 подтверждает свою цель создать широкую коалицию, чтобы сделать эту меру как можно более эффективной, и призывает все страны, которые хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, обязаться делать это только по той цене, которая установлена ограничением, или ниже", - пишут они.

Кроме блоков, связанных с войной РФ против Украины, еще два касаются Тихоокеанского региона. Среди прочего, Группа семи высказывается против "односторонних изменений статуса кво" в контексте напряжения вокруг Тайваня, выражает обеспокоенность политикой Китая по отношению к уйгурскому меньшинству.