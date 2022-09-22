Последнее обновление: 22.09.2022 14:53

На границе РФ с Грузией очередь выросла в 20 раз

За прошедшие после объявления в России мобилизации сутки очередь автомобилей в Грузию со стороны РФ выросла в 20 раз, растянувшись на более чем 10 километров.

На длительность проезда стали влиять продолжительные допросы на российской стороне. Представители погранслужбы ФСБ опрашивают уезжающих россиян о месте их жительства, наличия военных билетов и специальностей. Выборочно проверяют телефоны. При этом, выпускают пока всех, лишь занося данные в компьютеры, сообщают грузинские медиа.

Грузинская сторона также проводит опросы и проверки, случаи отказов во въезде есть, но очень редкие. Основания: статья "иные причины".

Продолжительность пересечения границы из РФ в Грузию на данный момент оценивается в 24-28 часов.



<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование