Бывшего министра юстиции Китая приговорили к смерти условно

Бывшего министра юстиции Китая Фу Чженхуа в четверг приговорили к смертной казни с отсрочкой на два года и перспективой замены казни пожизненным заключением.

Фу приговорили за взятки, но обвиняли и в принадлежности к группе заговорщиков. Независимые комментаторы считают Фу одной из жертв чистки, устроенной Си Цзиньпином перед съездом партии.

Согласно официальному обвинению, ныне 67-летний Фу брал взятки в течение последних 17 лет, занимая высокие посты в правоохранительных органах Пекина и всей страны.

Днем ранее к большим тюремным срокам были приговорены три высокопоставленных полицейских чина - бывшие начальники полиции мегаполисов Шанхая и Чунцина, а также провинции Шаньси.

Всех троих, как и Фу Чженхуа, формально посадили за взятки, но обвиняли и в нелояльности председателю КНР Си Цзиньпину и принадлежности к "клике" во главе с бывшим заместителем министра общественной безопасности Сунь Лицзюнем.

"Чистка среди высокопоставленных фигур происходит за несколько недель до съезда Коммунистической партии Китая, который проходит раз в пять лет и на котором в этот раз будет дан старт историческому третьему сроку Си Цзиньпина", - передает BBC.

Съезд КПК начнется 16 октября.

Сам предполагаемый глава "клики" Сунь Лицзюнь, по официальным сообщениям, в июле признался во взяточничестве, мошенничестве на рынках ценных бумаг и незаконном владении оружием. Приговор Суню еще не вынесен.

Согласно официальному обвинению, Фу Чженхуа с 2005 года набрал взяток на сумму в 117 млн юаней (16,5 млн долларов США).

Как напоминает гонконгская газета South China Morning Post, Фу впал в немилость уже довольно давно. Пост министра юстиции - это номинально высокая должность, но менее влиятельная, чем те, что он занимал до 2016 года - тогда он был начальником полиции Пекина, а затем заместителем главы партийной Центральной комиссии по политическим и юридическим вопросам.

Затем, когда карьера пошла на спад, Фу стал заместителем министра общественной безопасности, а в 2018 году - министром юстиции.

На этом посту, как пишет South China Morning Post, он в основном курировал тюрьмы и адвокатуру. В мае 2020 года он был уволен с поста министра и назначен в Народное политическое совещательное собрание - как поясняет газета, орган без реальных полномочий, куда обычно ссылают чиновников перед пенсией.

Во времена, когда его карьера шла в гору, Фу и сам участвовал в преследовании высокопоставленных фигур: так, в 2013 году он стал помощником руководителя следствия по делу бывшего куратора всех спецслужб и правоохранительных органов, секретаря Центральной комиссии по политическим и юридическим вопросам и члена Постоянного комитета политбюро КПК Чжоу Юнкана. В 2015 году Чжоу приговорили к пожизненному заключению, обвинив в коррупции и злоупотреблении властью.

Как пишет китайское официальное агентство Синьхуа, в приговоре Фу Чженхуа суд города Чанчунь на северо-востоке Китая отметил, что он "признался в преступлениях, раскаялся и сотрудничал в деле возмещения его незаконных доходов", и потому вместо реальной смертной казни ему назначили условную - с отсрочкой и перспективой замены на пожизненное заключение, но без права на досрочное освобождение.