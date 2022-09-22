Суд в Гааге вынесет приговоры по делу MH17 17 ноября 2022 года

В Нидерландах в судебном комплексе вблизи Амстердама состоялось последнее заседание суда по делу сбитого в июле 2014 года над Донецкой областью самолета рейса MH17.

Председательствующий судья Хендрик Стейнгаус объявил, что вынесение решения по делу MH17 будет объявлено 17 ноября в 13:30 по местному времени по всем четырем лицам, передает Укринформ.

"Суд намерен 17 ноября 2022 года объявить приговор по делу, если не возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства", - сказал он.

Сегодняшнее заседание было формальным, оно длилось менее пяти минут. В судебном зале присутствовали родственники погибших, их адвокаты и защита одного из четырех обвиняемых - подполковника ГРУ РФ Олега Пулатова.

В катастрофе самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года на востоке Украины погибли все 298 человек, находившихся на борту, в том числе 196 граждан Нидерландов.

Суд по делу начался 9 марта 2020 года после того, как международная следственная группа JIT собирала доказательства в течение лет.

В итоге обвинения предъявили четырем подозреваемым, трем россиянам и одному украинцу: Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Прокуратура просит наказать пожизненным лишением свободы всех четырех обвиняемых.