Госдума РФ: Мобилизация в первую очередь затронет солдат, старшин, прапорщиков до 35 лет

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в первую очередь мобилизация может коснуться солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

"У нас есть три разряда военнообязанных. Первый - это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет, видимо в первую очередь речь будет идти о них", - сказал Картаполов "Интерфаксу" в среду.

По его словам, в первую очередь частичная мобилизация распространится на резервистов, имеющих современные специальности.

"Министерству обороны виднее, какие специальности будут мобилизованы, я могу только предположить, что в первую очередь будут призываться имеющие современные специальности, такие как операторы беспилотных летательных аппаратов, специалисты-разведчики, связисты", - сказал Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос.