Лукашенко: Эти "свядомыя" - это враги, залегли тут тихонько

Лукашенко потребовал от чиновников не успокаиваться после событий 2020 года, потому что «беглые» и их родственники отлежались и готовят в стране бучу.

"Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали", - заявил сегодня Лукашенко на встрече с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем.

«Нельзя успокаиваться, постепенно отдаляясь от событий 2020 года в Беларуси. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям. А эти "свядомыя" - это враги. Понимаете, это уже враги, если не понимают, что происходит вокруг, и создают тут проблемы", - утверждает он.

"Они все время будут крутить-мутить и подкидывать нам эти вопросы. А потом в нужный момент опять пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми", - резюмировал Лукашенко.