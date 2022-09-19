Генштаб ВСУ: Россия собирает силы для полной оккупации Донецкой области

Украинская авиация поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов, а ракеты и артиллерия нанесли огневое поражение 16 объектам противника, сообщается в утренней сводке Генштаба СВУ.

"За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорськ, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка", - говорится в сводке.

Как сообщается, украинские ПВО уничтожили российский Су-25, управляемую авиационную ракету и три дрона противника, передает BBC.

Как отмечают в Генштабе, противник продолжает сосредотачивать усилия на полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях. Обстреливает позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения, перегруппировывает свои войска, постоянно ведет воздушную разведку.

"За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, осуществили более 56 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - говорится в сводке.

В результате российских обстрелов за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов. В частности, это Славгород, Краматорск, Бахмут, Майорськ, Водяное, Дорожное, Соледар, Новополь, Запорожье, Николаев, Александровка, Снигиревка, Новая Одесса, Широкое, Белогорск, Миролюбовка и Белая Криница.

На временно оккупированных противником территориях продолжаются мероприятия по так называемой "мобилизации".

"По имеющейся информации, с 14 сентября текущего года отменено действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около пятистам работникам Енакиевского металлургического завода. Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов", - отмечается в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.